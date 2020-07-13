مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة

خلال اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، والذي نظمته أمانة التعليم.

جاء ذلك، بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.

واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي المقبل والمؤشر الرقمي لنسبة الإنجاز وخطة الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد.

واستمع "اللهيبي" لمداخلات الأعضاء في جميع بنود الاستعداد، وتمت مناقشة تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني، ومنها إدارة التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة، وإدارة شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والموارد البشرية.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل وجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة.

كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتنسيق في الجهود وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستعداد.

كما أكد أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية برغم كل الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.