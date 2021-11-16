"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

تشمل تأثيراتها عددًا من المحافظات حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 02:06 PM

تشمل تأثيراتها عددًا من المحافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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