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حققت العديد من البطولات في مجال سباقات القدرة والتحمل

"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه"

حصلت الفارسة السعودية خلود مختار على لقب أول فارسة سعودية تحصل على بطاقة "جوكيه" التي مُنحت لها من ميدان الفروسية بمحافظة جدة؛ لتشارك مع بقية الفرسان في سباقات السرعة.



وتعد خلود من الفارسات السعوديات اللاتي لهن تاريخ طويل في سباقات الفروسية، سواء داخل السعودية أو خارجها. وقد حققت العديد من البطولات في مجال سباقات القدرة والتحمل.