"نقل الباحة" تنفذ أعمال الدهانات على "المخواة - المظيلف"

لجميع النقاط السوداء على الطريق

نفذ فرع وزارة النقل بالباحة، أعمال الدهانات على طريق "المخواة - المظيلف"، ضمن مبادرة تنفيذ خطوط عاكسة عرضية، بعدد أربعة خطوط، عرضية لكل مجموعة، وبعدد مجموعتين قبل كل نقطة سوداء على امتداد الطريق، بمواصفات عرض ٦٠سم، وارتفاع ٣ ملم وبأبعاد فاصلة ٥٠ سم بين الخطوط .

من جهته أوضح مدير وزارة النقل بالباحة، المهندس مسفر المالكي، أن تنفيذ هذه الأعمال في المواقع، تستدعي من السائقين خفض السرعة، والانتباه من المنعطفات الخطرة على الطرق ورفع درجة السلامة عند مستخدمي الطرق .

وقال إنه تم تنفيذ الدهانات العرضية لجميع النقاط السوداء على طريق المخواة - المظيلف وهي:

كوبري مدرسة القيادة، وكوبري النخيل، وكوبري السمير، ومنعطف القرن الأخضر.