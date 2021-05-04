"الحج والعمرة" تدعو الراغبين في أداء صلاة القيام للتأكد من توقيت الحجز

قالت الوزارة: النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة

دعت وزارة الحج والعمرة -في تنويه لها- ضيوف الرحمن من المصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان، إلى التأكد من تاريخ وتوقيت الحجز.

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: إن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.

وزارة الحج والعمرة

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04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 08:59 PM

قالت الوزارة: النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة

"الحج والعمرة" تدعو الراغبين في أداء صلاة القيام للتأكد من توقيت الحجز

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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دعت وزارة الحج والعمرة -في تنويه لها- ضيوف الرحمن من المصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان، إلى التأكد من تاريخ وتوقيت الحجز.

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: إن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.

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