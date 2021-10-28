الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب التقنية

وقّعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلومات، لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين .

وتهدف الاتفاقية التي وقعت مع شركة هواوي، بحضور رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، ونائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز هو تاو، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة بالمملكة ستيفن ليو وعدد من المسؤولين بالجامعة, إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم من خلال برامج أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتأتي هذه الاتفاقية نظراً لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعدّ من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام إيكولوجي متطور لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات.

وقال رئيس الجامعة الإسلامية: "نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب الموهوبين في المملكة على التدريب على التقنيات الحديثة, ونحن واثقون من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح الذي نطمح إليه, وبفضل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، سنتمكن من الإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة ٢٠٣٠ ".