هبات قوية والمطر معدوم.. تحذير من أجواء مغبرة غداً على جدة

تتأثر بمنخفض السودان.. رياح نشطة قادمة من الجنوب تثير الأتربة

من المُتوقع أن تتأثر مدينة جدة والمناطق المُحيطة لها، غداً الأربعاء، بمشيئة الله، بأجواء مغبرة على غير العادة، وذلك نظراً لهبوب رياح جنوبية نشطة مع هبات قوية أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر مدينة جدة والمناطق المُحيطة بها غداً الأربعاء بامتداد لمنخفض السودان، ويقتصر تأثيره على شكل رياح نشطة مع هبات قوية أحياناً قادمة من الجنوب، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وسيطرة أجواء مغبرة على غير العادة، كما يتوقع أن تعمل هذه الرياح على اضطراب مياه البحر بشكل لافت، ما قد يؤثر سلباً في حركة الملاحة البحرية.

أما عن فرص الأمطار، فوفق موقع "طقس العرب" فلا تزال معدومة على المديين القريب والمتوسط، بحسب آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في الموقع المتخصص.