انطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

بمشاركة خبراء "الصحة العالمية" بإقليم شرق المتوسط والفاو وصحة الحيوان

انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية من إقليم الشرق المتوسط ومن الفاو ومن صحة الحيوان.

وبتلك المناسبة، أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في المؤتمر الصحفي الذي عقد - عن بعد -، أن العالم يحتفل بإطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة الميكروبات للأدوية من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري تحت شعار " انشر الوعي وساهِم في وقف مقاومة الميكروبات للأدوية ".

وبينت أن الأسبوع العالمي يهدف إلى زيادة الوعي بشأن الاستخدام الأمثل للأدوية المضادة للميكروبات وخاصة المضادات الحيوية في العالم، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين عامة الناس ومقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات والقرارات للتخفيف من ظهور المزيد من الميكروبات المقاومة للأدوية وانتشارها.

وقالت إن مشكلة الميكروبات المقاومة للأدوية تعتبر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم حالياً، حيث إنها تؤثر على صحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة، لذلك تطلق منظمة الصحة العالمية وشركاؤها فعاليات لزيادة الوعي بين الأفراد والمجتمعات والهيئات وتدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الفعاليات، كما تدعو جميع الهيئات للتزين باللون الأزرق وذلك لجذب الاهتمام حول ظاهرة مقاومة الميكروبات للأدوية، حملة "التزين بالأزرق" ستتم على جميع مستوى العالم، داعية جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام إلى المساهمة في زيادة الوعي بين المواطنين للتغلب على هذه المشكلة العالمية.

كما تضمن اللقاء كلمة للدكتورة فريدريكا ماين، كبيرة مسؤولي تنمية الثروة الحيوانية، مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وكلمة للدكتور رشيد بوغيدور، الممثل الإقليمي الفرعي لشمال إفريقيا، المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

يشار إلى أنه تم اعتماد خطة عمل عالمية للتصدي للمشكلة المتنامية التي تطرحها مقاومة المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات، خلال انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين في مايو 2015، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للخطة، في زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات وفهمها بشكل أفضل، من خلال التواصل والتثقيف والتدريب بفعالية.

وفي أعقاب اجتماع تشاوري في مايو 2020، نظمه الثلاثي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، تقرر توسيع نطاق الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات، وتغيير محوره من المضادات الحيوية إلى المصطلح الجامع الشامل مضادات الميكروبات .

وسيسهم ذاك في إرساء استجابة عالمية أشمل لمسألة مقاومة مضادات الميكروبات، ودعم نهج متعدد التخصصات قائم على مفهوم الصحة الواحدة.