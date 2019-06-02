رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبوي

أدت الصلاة فيه وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى

زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.