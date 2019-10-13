"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين بالمملكة

تناولا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير جمهورية الصين

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13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 06:02 PM

تناولا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين بالمملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير جمهورية الصين

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