سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11560 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.. 172 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 129.96 نقطة ليقفل عند مستوى 11560.47 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وأبو معطي، وريدان، والخدمات الأرضية، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وسدافكو، والعربية، وصدر، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.06% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وبتر ورابغ، ودار الأركان، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وبترو رابغ، والجزيرة، والتطويرية الغذائية الأكثر نشاطًا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 213.29 نقطة ليقفل عند مستوى 25831.06 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 162 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 860 ألف سهم تقاسمتها 5128 صفقة.