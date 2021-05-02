جدة.. بدء التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء بالمشاريع الإنشائية

اعتباراً من شوال القادم

تبدأ محافظة جدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة متابعة تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية التي تم إقرارها مؤخرًا، وذلك اعتباراً من شوال القادم وذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأكدت التنظيمات على ضرورة الحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية، وأن يكون الوقت الكامل لأعمال البناء خلال الفترة من 6 صباحاً إلى 6 مساءً من الأحد إلى الخميس، والسبت من 1 ظهرًا حتى 6 مساءً، في حين لا يسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلاً لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا إلى 5 مساءً، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وألزمت التنظيمات الجديدة المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، فيما سيتم مراجعة تلك التنظيمات بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير.

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02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 05:47 PM

اعتباراً من شوال القادم

جدة.. بدء التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء بالمشاريع الإنشائية

عبدالله الراجحي

الرياض

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تبدأ محافظة جدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة متابعة تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية التي تم إقرارها مؤخرًا، وذلك اعتباراً من شوال القادم وذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأكدت التنظيمات على ضرورة الحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية، وأن يكون الوقت الكامل لأعمال البناء خلال الفترة من 6 صباحاً إلى 6 مساءً من الأحد إلى الخميس، والسبت من 1 ظهرًا حتى 6 مساءً، في حين لا يسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلاً لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا إلى 5 مساءً، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وألزمت التنظيمات الجديدة المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، فيما سيتم مراجعة تلك التنظيمات بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير.

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