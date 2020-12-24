تضم 200 يتيم "الندوة العالمية" تجهز وتشغل دارًا للأيتام في بنجلاديش

"المناهل الخيرية" ثمنت عطاء السعودية حكومة وشعبًا في العمل الإنساني

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة المناهل الخيرية في بنجلاديش بتجهيز وتشغيل دار الأيتام في منطقة رانغاماتي والتي تضم (200) يتيم.

وتفصيلاً .. أثنت جمعية المناهل الخيرية في خطاب شكر على جهود الندوة في إنجاز هذا العمل الإنساني النبيل وثمنت عطاء المملكة حكومة وشعبًا.

فيما تواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية في رعاية الأيتام وكفالتهم في عدة دول حول العالم وتمد يدها لهذه الشريحة التي تحتاج إلى المساعدة وتقدم لهم برامجها التي تؤهلهم للتفوق الدراسي وتعدهم ليكونوا نماذج صالحة يفيدون مجتمعاتهم وأوطانهم.