مدير "تعليم جازان" يتفقد الورشة الذاتية لإعادة تأهيل الأثاث المدرسي

اطلع على المحتويات وقطع الغيار وآلية العمل وشكر جهود جميع العاملين

‫تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أمس الأربعاء، الورشة الذاتية لإعادة تأهيل وصيانة مقاعد وطاولات الطلاب والطالبات والأثاث المدرسي وذلك بمقرها بمدينة جازان.

واطلع "أبوهادي" على الورشة ومحتوياتها وقطع الغيار وآلية العمل داخلها والتي يعمل بها طاقم فني سعودي يعمل على صيانة آلات التصوير والمكاتب والدواليب وكل التجهيزات المدرسية، مقدمًا شكره لجميع العاملين بهذه الورشة على جهودهم في تأهيل الأثاث وإعادته بشكل جديد للاستفادة منه داخل المدارس والمكاتب.

وتأتي هذه الورشة لخدمة مكاتب ومدارس المنطقة وتلبية احتياجاتها الطارئة.