"الأرصاد": أمطار على منطقة المدينة المنورة

مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً يتضمن -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص.



وتشمل تأثيرات الحالة المستمرة حتى الساعة العاشرة ليلاً، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.