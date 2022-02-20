صندوق التنمية السياحي يطلق "برنامج تطوير الخريجين"

لاستقطاب وإعداد المواهب الوطنية الشابة

أطلق صندوق التنمية السياحي اليوم برنامج تطوير الخريجين، في إطار حرص الصندوق على تنمية المواهب السعودية الشابة، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في قطاع السياحة الواعد في المملكة، ويعكس البرنامج طموحات المملكة وتطلعاتها المتواصلة نحو التقدم، حيث يهدف إلى استقطاب المواهب الوطنية الشابة من الخريجين الجامعيين المتفوقين؛ لإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في هذا القطاع الاقتصادي المهم.

يستهدف البرنامج الخريجين الحديثين بما لا يتجاوز عامًا من التخرج في تخصصات إدارة الأعمال، والهندسة، والسياحة، وبمعدل لا يقل عن جيد أو ما يعادله، كما يتيح للقيادات الشابة العمل مع خبراء مرموقين في مجال السياحة، والمشاركة في قيادة مشروعات سياحية مختلفة، لتطوير وجهات سياحية غير مستغلة، واكتشاف الجديد منها داخل المملكة.

وأوضح صندوق التنمية السياحي أن برنامج تطوير الخريجين جاء من الحرص على دعم المواهب المُبدعة من أبناء الوطن، وبما يضمن لهم مستقبلاً مشرقًا من خلال العمل على تطوير مهاراتهم، وتفعيل دورهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مشجّعًا الشباب على الانضمام إلى هذا البرنامج، الذي سيثري مستقبلهم المهني، ويتيح لهم فرصًا واعدة؛ للاستفادة من النهضة السياحية الكبيرة التي تشهدها المملكة.

وأشار الصندوق إلى أن التعلّم والتطوير والتحديث المستمر تعد ركائز أساسية لتقدّم المجتمعات، ونهجًا تسير عليه القيادة الرشيدة، حتى باتت المملكة سباقة نحو الابتكار والتجديد، وحققت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، منوهًا بأن البرنامج يعد ضمن خططه الرامية إلى تبني مبادرات من شأنها أن تُسهم في تحقيق رؤية 2030، مضيفًا أنه من واجب الصندوق الإسهام في إعداد كوادر أكفاء، عبر توفير أفضل برامج التطوير المهني للمتميزين منهم.

وسيُمكّن البرنامج المتدربين من الخريجين الجدد من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال منهاج تدريبي يقوم على التعلم النظري والتدريب العملي. كما سيتيح لهم بناء شبكة علاقات مهنية واسعة عبر العمل والتفاعل المباشر مع مرشدين وموجهين شخصيين لكل متدرب، وذلك لإعداد المتدربين للانطلاق والتميز في مسيرتهم المهنية.

ويستهدف الصندوق من خلال هذا البرنامج تدريب المواطنين حديثي التخرّج، وذلك بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات المحددة، والتي تتضمن مقابلات شخصية في الصندوق سيجري في أعقابها تقييم أداء المتقدّمين.

يُذكر أن برنامج تطوير الخريجين سيُقام بالتعاون مع أفضل المراكز التدريبية والمهنية وبيوت الخبرة عالميًا، مثل "معهد غليون للتعليم العالي" و "لي روش"، بالإضافة إلى فرصة التدريب في أفضل الجامعات والمعاهد في العالم في مجال السياحة والأعمال، كما يمكن التسجيل في البرنامج عبر الموقع http://gdp.tdf.gov.sa حتى تاريخ 15 مارس.

وسينطلق البرنامج في مايو 2022م، وتستمر الدراسة فيه لمدة 12 شهرًا، ويحصل الخريجون عند إتمام البرنامج بنجاح على شهادات احترافية مهنية.