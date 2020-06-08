مدير تعليم بيشة يشكر "الشمراني" بعد انتهاء تكليفه في الإعلام التربوي

قدم مدير تعليم بيشة خالد الغامدي شكره وتقديره لرئيس قسم الإعلام التربوي سابقاً إبراهيم بن عواض الشمراني بعد انتهاء فترة تكليفه رئيساً لقسم الإعلام التربوي مشيداً بجهوده التي أسهمت بشكل فاعل خلال السنوات الماضية في بيان جهود الإدارة ونشاطاتها، وتفعيل برامج التربية الإعلامية وإبراز القضايا التربوية والتعليمية للرأي العام ووسائل الإعلام.

وثمن مدير التعليم للشمراني جهوده المتميزة في تفعيل برامج التواصل الاجتماعي وإدارة الحسابات التابعة لإدارة التعليم وتقديم المعلومة الصحيحة مع توثيق الشراكات الإعلامية وفق أعلى المعايير المهنية.