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استوعبت في النظام الصيفي أكثر من 30 ألف طالب وطالبة

"العوهلي" يؤكّد حرص جامعة فيصل لإنهاء متطلبات الخريجين

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قال رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي: إن الجامعة حريصة على إتاحة الفرص لتمكين طلابها وطالباتها المتوقع تخرجهم لإنهاء متطلبات التخرج الدراسية المتبقية عليهم، ولدعم طلبتها الذين لم يتمكنوا من إكمال متطلبات خطتهم الدراسية السنوية.



وتسخّر جامعة الملك فيصل إمكاناتها التعليمية التقنية لضمان استمرارية تقديم خدماتها الأكاديمية في الفصل الدراسي الصيفي 1440/ 1441هـ.



وأضاف أن الجامعة استوعبت في الفصل الصيفي في نظامي الانتظام والانتساب 30679 طالبًا وطالبة، وكلفت 276 أستاذًا لتدريس 473 مقررًا في 792 شعبة دراسية.



وبلغت المحاضرات الافتراضية المباشرة في الأسبوع الأول 1325 محاضرة، وبمدة 2446 ساعة، وبحضور 42066 طالبًا وطالبة.



وأكّد أن الجامعة في ظلّ خبرتها الرائدة والممتدّة في مجال التعليم عن بعد، مستمرة في تقديم خدماتها الأكاديمية عبر منظومتها التقنية الافتراضية المتكاملة، مع ما تتمتّع به خطتها التعليمية من مرونة، للتحول إلى الدراسة الحضورية وفق ما يرد من توجيهات، والتزام تام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.