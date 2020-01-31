"الإحصاء" تختتم تدريب المراقبين المشاركين بتعداد السعودية 2020 بجازان

شمل التدريب أعمال الفئات الإشرافية وقواعد حصر وترقيم الوحدات العقارية

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020" في منطقة جازان، بحضور مشرف المنطقة، علي ين عبد الله الحمدي.

وتفصيلاً، جرى خلال البرنامج التدريبي، على مدى أسبوع، رفع مهارة ومعارف العاملين في فئة المراقبين، فيما يتعلق بالمراحل التحضيرية السابقة على عملية العد الفعلي، وتدريبهم على التعريفات والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني.

وشمل التدريب أعمال الفئات الإشرافية، وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات، والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليًا.

وتعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة، لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وفقاً للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020"، وسيكون هذا التعداد مختلفاً عن التعدادات السابقة، للتغير في أسلوب العد بدمج البيانات السجلية مع المستوفاة ميدانياً.