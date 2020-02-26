اليونان تعلن عن أول إصابة بـ"كورونا" على أراضيها

فرنسا: تسجيل أول حالة وفاة لمواطن بسبب الفيروس القاتل

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ في البلاد، وهي لامرأة تبلغ 38 عامًا سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة بحالة صحية جيّدة، وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي شمال البلاد.

من ناحية أخرى، سجلت فرنسا أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس "كورونا" المتحور الجديد "كوفيد 19".

وأفاد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون بأن الوفاة لفرنسي يبلغ من العمر 60 عاماً، وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية فقط في مستشفى بباريس وكانت حالته حرجة جداً وتوفي خلال الليل.

وأضاف: تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية بينهم الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 17.