بعد شكاوى الاكتظاظ خاصة في "النكاسة".. توجيه بإغلاق الأسواق الشعبية بمكة فورًا

اجتماع لأمين المنطقة مع ممثلي الجالية البرماوية والأفريقية وحثّ على تنفيذ الاحترازات

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلي الجالية البرماوية بمكة المكرمة؛ وذلك للتنسيق في إغلاق الأسواق الشعبية فورًا.



وحثّ "القويحص" على عمل الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.



جاء ذلك بعد شكاوى عدة حول اكتظاظ عدد من الأسواق الشعبية، خاصة سوق النكاسة بمكة المكرمة، الذي لا يزال يشهد كثافة بشرية من الباعة والمتسوقين من الجالية البرماوية.



كما عقد أمين العاصمة المقدسة اجتماعًا مماثلًا مع ممثلي الجالية الإفريقية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية فورًا.