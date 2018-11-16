اختتام تصفيات المسرح المدرسي في "تعليم القويعية"

"تعليم الشرقية" تحصد المركز الأول.. وتلتها الرياض والأحساء

توَّج محافظ القويعية مساعد بن عبدالرحمن السالم إدارة تعليم الشرقية بجائزة المركز الأول في أفضل عرض مسرحي متكامل، وذلك في ختام التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي في مجموعتها الأولى التي استضافتها إدارة التعليم بمحافظة القويعية عن العرض المقدم بعنوان (رصيف 6). فيما حققت إدارة تعليم الرياض المركز الثاني للعمل المسرحي (ماذا لو؟)، وحلت إدارة تعليم محافظة الأحساء في المركز الثالث عن مسرحية (عصافير القفص).

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في نهاية العروض المسرحية بحضور مدير تعليم القويعية عبدالله الظافري، ورئيس بلدية القويعية سعود الهويمل، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم عبدالعزيز السراء.

وقد استُهل الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير إدارة النشاط الثقافي، تلاها أوبريت بعنوان (نقش على جدار الوطن)، ثم كلمة لمدير التعليم بالقويعية، شدد فيها على شعار الاستضافة (أنتم في عيوننا)، وأثنى على جهود المشاركين في إبراز المواهب.

وقد شهد الحفل توزيع جوائز الأفضلية في العروض المقدمة بالمنافسات في فنون: النص، والإخراج والديكور، والتمثيل، والمؤثرات الضوئية والصوتية، والزي المسرحي.

يُذكر أن التصفيات شملت تسع إدارات تعليمية، بمشاركة 110 طلاب، وعشرين معلمًا، وخمسة عشر مشرفًا تربويًّا.