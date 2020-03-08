بلغاريا تسجل أول أربع إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا

لرجلين من مدينة بليفين الشمالية وامرأتين من جابروفو

سجّلت بلغاريا، اليوم، أول أربع إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية تودور كانتاردتشييف؛ أن التحاليل أكّدت إصابة رجلين من مدينة بليفين الشمالية وامرأتين من مدينة جابروفو بوسط بلغاريا بفيروس كورونا بعد إجراء فحوص على نطاق واسع.

بلغاريا فيروس كورونا الجديد

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 01:07 PM

لرجلين من مدينة بليفين الشمالية وامرأتين من جابروفو

بلغاريا تسجل أول أربع إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت بلغاريا، اليوم، أول أربع إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية تودور كانتاردتشييف؛ أن التحاليل أكّدت إصابة رجلين من مدينة بليفين الشمالية وامرأتين من مدينة جابروفو بوسط بلغاريا بفيروس كورونا بعد إجراء فحوص على نطاق واسع.

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بلغاريا فيروس كورونا الجديد

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