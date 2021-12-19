بالصور.. بلدية صامطة تكثف جهودها لمعالجة التشوهات البصرية

عملت على ردم وسفلتة الحفريات في الشوارع

كثفت بلدية محافظة صامطة خلال الأسبوع الماضي أعمال معالجة التشوهات البصرية في عدد من المواقع بالمحافظة والأحياء السكنية والقرى التابعة لخدمات البلدية؛ حيث عملت الفرق البلدية على إزالة بعض من مظاهر التشوهات البصرية من رفع مخلفات البناء والهدم، إضافة لرفع السيارات المتهالكة المشوهة للمشهد الحضاري لوجودها في بعض المواقع، كما تمت معالجة الكتابات الموجودة على المباني وصيانة أعمدة الإنارة وتغيير التالف منها، وعملت الفرق على ردم وسفلتة الحفريات الموجودة في الشوارع.

وبين رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي، أنه تم رفع ما يقارب "1550" متراً مكعباً من بقايا مخلفات البناء والهدم، فيما تمت معالجة "150" متراً من الكتابات المشوهة على المباني وازالة "9"مركبات تالفة ومتهالكة، ومعالجة وضع 25 حاوية نفايات.

وأضاف "الحكمي" أنه تم طلاء ما يقارب "283" متراً طولياً من الأرصفة والخطوط الأرضية في الطرقات وردم "350" متراً من تشققات الطرقات، ومعالجة الحفريات.

وأكد "الحكمي" أن بلدية المحافظة تعمل جاهدة على إزالة كل التشوهات البصرية تحسيناً للمشهد الحضاري، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي تشوهات بصرية وذلك عبر تطبيق بلدي، والإبلاغ عن أي مخالفة؛ لما في ذلك من خدمة للصالح العام وتحسين لجودة الحياة في المحافظة والقرى التابعة لها.