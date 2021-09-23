رئيس وزراء باكستان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أعرب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال دولته: "نيابة عن حكومتي وشعب باكستان، أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي، باليوم الوطني الـ91 للمملكة، ونتمنى لهم دوام التقدم في ظل القيادة الحكيمة".