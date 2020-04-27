أمانة مكة تدعو المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة

بعد اكتمال إنشاء المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بمواقف النوارية

بعد اكتمال المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بشمال مكة المكرمة في مواقف حجز السيارات بالنوارية، وبجوار مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بطريق المدينة المنورة، دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة الفرعية.

ويأتي إنشاء هذا السوق المؤقت للتخفيف عن نقاط البيع الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

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27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 12:20 AM

بعد اكتمال إنشاء المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بمواقف النوارية

أمانة مكة تدعو المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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بعد اكتمال المواقع المؤقتة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بشمال مكة المكرمة في مواقف حجز السيارات بالنوارية، وبجوار مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بطريق المدينة المنورة، دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استلام مباسط مؤقتة لمراجعة بلدية العمرة الفرعية.

ويأتي إنشاء هذا السوق المؤقت للتخفيف عن نقاط البيع الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

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