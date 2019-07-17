مازن أبوشرارة ينضم لنادي ضمك حتى 2021

أعلن نادي ضمك الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين اليوم الأربعاء تعاقده رسمياً مع اللاعب مازن أبوشرارة حتى عام 2021 قادماً من الرائد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر": وقع رئيس النادي صالح أبونخاع وبحضور وكيل اللاعبين زكي السند العقد الاحترافي للاعب مازن أبوشرارة لينضم بذلك إلى جملة التعاقدات التي أبرمتها الإدارة للموسم القادم في دوري المحترفين".

كان اللاعب وقع يوم أمس مخالصة مالية مع ناديه السابق الرائد.

يشار أن بدايات اللاعب صاحب الـ"28 عاماً" كانت مع نادي النهضة ومن ثم انتقل إلى القادسية في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى الرائد في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين.