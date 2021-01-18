"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 100 طن تمور للمحتاجين في صومالي لاند

بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور في مناطق هرجيسا، وبربرة، وبرعو ،وبورما، ولاس عانود، وعيرجابو، التابعة لصومالي لاند، استفاد منها 100 ألف فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصومالي لاند.

وتقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصومالي لاند فيصل علي شيخ بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والمركز على وقوفهم الدائم مع أشقائهم في صومالي لاند ، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والفئات الأكثر ضعفاً.



وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع المركز لتوزيع التمور على المحتاجين في صومالي لاند.