فوبيا كورونا.. أراد قتل الفيروس بالمايكروويف فأحرق أمواله

لقطات فيديو نشرها موظف بأحد البنوك الأمريكية للأموال المدمرة

أتلف مواطن أمريكي مئات الدولارات بوضعها في الميكروويف من أجل تعقيمها وقتل فيروس كورونا الجديد.

ونشر موظف أحد البنوك بأمريكا لقطات فيديو، وهو يضحك؛ مشيرًا إلى أن أحد العملاء حاول استبدال الأموال التي اسودت واحترقت أجزاء منها بعد محاولته تعقيمها من فيروس كورونا بواسطة المايكروويف.

وقال الموظف جيفري ديكر بحسب "سكاي نيوز عربية": "أنا أعمل في بنك، وقبل قليل جاء رجل وسأل عن إمكانية استبدال بعض الأموال المدمرة لأنه وضعها في المايكروويف لقتل فيروس كورونا الجديد".

ورفع "ديكر" مجموعة من الدولارات أمام كاميرا الهاتف الذكي، وقد بدت بالفعل مسودة ومحترقة، وأظهرت اللقطات دولارات محترقة من فئة الدولار الواحد والخمسة دولارات والعشرين دولارًا؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية.

وتابع "ديكر" قائلًا: "أنا أعمل في بنك.. قام شخص بوضع أمواله في المايكروويف من أجل تعقيمها، وأرسلها لنا من أجل إيداعها في حسابه.. لا أستطيع ذلك".

وأشار "ديكر" إلى أن مجموع الأموال المحترقة بفعل وضعها في المايكروويف، بلغ حوالى 730 دولارًا.

يشار إلى أن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم يوصِ أو يصدر توجيهات لتعقيم الأوراق النقدية؛ لكنه نصح الناس بإجراء "الدفع بدون لمس" (بواسطة البطاقات المصرفية) إن أمكن.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "إذا كان عليك التعامل مع المال أو البطاقة أو استخدام لوحة مفاتيح؛ فاستخدم مطهر اليد مباشرة بعد الدفع".

جدير بالذكر أنه في أوائل العام الجاري، قامت امرأة صينية من مقاطعة جيانغسو، بإحراق 3125 يوان (ما يعادل 450 دولارًا) عندما حاولت قتل فيروس كورونا الجديد بواسطة المايكروويف؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".