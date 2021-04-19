العراق يسجل 7775 إصابة و45 حالة وفاة بكورونا وتسجيل 7507 حالات شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7775 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 984950 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15026، فيما تم تسجيل 7507 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 864039 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 105885 مصاباً، منهم 493 يرقدون في ردهات العناية المركزة.