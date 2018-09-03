تحالف "العبادي- الصدر" يشكل "الكتلة الأكبر".. والمالكي يتحايل بـ"أخرى" لعرقلتها

رئيس الوزراء: العراق يريد بناء علاقات إقليمية قائمة على السيادة

أعلن تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أطلق عليه اسم "تحالف الإصلاح والإعمار"، تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي الذي التأم اليوم (الاثنين) لأول مرة بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، برئاسة النائب الأكبر سنًا محمد علي زيني (79 عامًا).

وتسلم زيني، بحسب "فرانس برس" تواقيع "تحالف الإصلاح والإعمار "ككتلة أكبر في مجلس النواب، كما تسلم تواقيع تحالف الفتح الذي يضم نوري المالكي وهادي العامري، والذي أطلق عليه "تحالف البناء"، ويضم 145 نائباً، وذلك في محاولة من المالكي لخلق تنازع على الكتلة الأكبر ومن ثم عرقلة تشكيل الحكومة.

وأكد القيادي في ائتلاف سائرون جاسم الحلفي، تسجيل تحالف "الإصلاح والإعمار" ككتلة أكبر في البرلمان الجديد.

وأوضح الحلفي من داخل البرلمان في تصريح متلفز، أن "تحالف الإصلاح والإعمار" الذي يضم "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية" و 14 من القوى المتحالفة معه سجل نفسه ككتلة أكبر في البرلمان.

وأفاد القيادي في "سائرون" أن الساعات المقبلة ستشهد حسم الملف، وتسمية البرلمان الكتلة الأكبر رسمياً بعد تقديم "تحالف البناء" بدوره تواقيع النواب المنضوين فيه.

وفي كلمته أمام مجلس النواب، قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي: "إن العراق يريد بناء علاقات إقليمية قائمة على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، لافتًا إلى أنه لا مجال لأي سلاح خارج سلطة الدولة.

وكانت 16 قائمة عراقية بينها قائمتا الصدر والعبادي، قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان.

ويضم هذا التحالف 177 نائبًا، بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي لـ"فرانس برس"، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي.