نائب وزير الدفاع يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا المستجد

انضم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى عدد من الزعماء والقادة في أخذ أول جرعة من لقاح كورونا المستجد (كوفيد-10).



وقال الأمير خالد بن سلمان: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر".

وأضاف: "شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".