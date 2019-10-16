مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية في حجة

تدمير آليات عسكرية.. ومقتل وجرح عشرات المتمردين

شنَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم (الأربعاء) غارات جوية عدة على مواقع الميليشيا الحوثية شمالي محافظة حجة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتَين جويتَين تجمعات لعناصر حوثية في قرية بني الخمج شرق مديرية حيران، نتج منها قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وأضاف بأن المقاتلات استهدفت بغارتَين جويتَين أيضًا تجمعًا للميليشيا في قرية الحمراء بمديرية مستبأ؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف دمرت بغارة جوية أخرى عربة للميليشيا من نوع بي إم بي في مدينة حرض.

في سياق متصل، قُتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وذلك في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي التسلل في الساعات الأولى من الصباح في اتجاه مواقع الجيش في قرية الطينة الواقعة على الشريط الساحلي غرب مديرية عبس، وقرية المقاطعة التابعة لقرى بني حسن.

وأضاف بأن قوات الجيش الوطني رصدت محاولتَي التسلل، وأفشلتهما، وكبدت الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها.