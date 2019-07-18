وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر

وفق إحصائية  المديرية العامة للجوازات حتى الـ8 صباحًا

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.


وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.

4

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 02:36 PM

وفق إحصائية  المديرية العامة للجوازات حتى الـ8 صباحًا

وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,241

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.


وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019