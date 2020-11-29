"كورونا" يضيف 4115 شخصًا إلى عدد مصابيه في المغرب

تعافي 302314 مريضًا من الفيروس

سجل المغرب 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 353803.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5789.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 302314.