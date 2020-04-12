الرياض تكسر حاجز الـ300 في عدد المتعافين من "كورونا"

احتلت المرتبة الأولى في المملكة.. وجدة الثانية

كسرت مدينة الرياض حاجز الـ300 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 310 حالات، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 35 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 310 حالات، ولله الحمد، من بين 761 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 1304، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 990 حالة، وأربع حالات وفاة.

وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية في عدد المتعافين بواقع 143 حالة، فيما احتلت مكة المكرمة المرتبة الثالثة في عدد المتعافين بعد الرياض وجدة بواقع 116 حالة.