"التعليم" تهنئ معلميها المترقين.. و"العرجان": 7 مكاسب أهمها العلاوة والنصاب

تلقوا التهنئة عبر هواتفهم بمناسبة ترقيتهم إلى رتبتَيْ "معلِّم متقدم ومعلِّم خبير"

عدَّد المختص في الشأن التعليمي عبدالحميد العرجان، المعروف بـ"أبو خالد"، سبعة مكاسب على الأقل للترقيات التي حصل عليها المعلمون والمعلمات من وزارتهم، وتلقوا إثرها رسالة تهنئة عبر هواتفهم بمناسبة ترقيتهم إلى رتبتَيْ "مُعلم متقدم ومُعلم خبير".

وقال "العرجان" لـ"سبق" تعليقًا على خبر الترقية: "إضافة لزيادة الراتب بعلاوة الترقية التي تم منحها تلقائيًّا عند الترقية، سيحصل الجميع على العلاوة السنوية المعتادة بدءًا من 1-1-2022 القادم، كما سترتفع مكافأة نهاية الخدمة لمن سيتقاعد على رتبة معلم متقدم أو خبير. أيضًا سيحصل المعلمون والمعلمات المشمولون بالترقية على تخفيض في أنصبتهم بدءًا من تاريخ اليوم؛ إذ لا تتجاوز 22 حصة للمُرقَّى لرتبة معلم متقدم، و18 حصة للمُرقَّى إلى رتبة معلم خبير".

وأضاف: "الميزة الثالثة أنه في حال اضطرت المدرسة لإبقاء أنصبة المعلمين والمعلمات المشمولين بالترقية كما هي فسيُمنحون مكافأة مالية عن كل حصة أسبوعية تزيد على حد النصاب الأعلى، ويتم رفع طلب هذه المكافأة شهريًّا من حساب مدير المدرسة في نظام فارس. والميزة الرابعة أن تتم الترقية بالتدرج من رتبة معلم ممارس إلى معلم متقدم، ومن معلم متقدم إلى معلم خبير، ولا يمكن الترقية من معلم ممارس إلى خبير مباشرة حتى لو تحققت لديك اشتراطاتها".

وتابع "العرجان": "الميزة الخامسة لمكاسب الترقية تم عكس الترقية على تعريف الراتب بـ(فارس) مباشرة، ويظهر المستوى والدرجة والراتب الأساسي في التعريف حاليًا. والسادسة أن الترقية - بعد توفيق الله - طريقها ليس صعبًا على من يسعى للوصول إليها؛ فهي لا ترتبط بتوافر أرقام وظيفية، وهي -بلا شك- تحتاج للعديد من الاشتراطات، ولن تكون فرص الحصول عليها متساوية، ولكن ستكون أكثر سهولة عند حرص المعلم على تميزه في عمله وأدائه واهتمامه بالتطوير المهني الذاتي".

‏وختم عبدالحميد العرجان، المختص بالشأن التعليمي، حديثه عن المكاسب بالميزة السابعة، وهي أن الترقية لا تعني انتقال المعلم أو المعلمة من مدرسته أو إعادة توجيهه، ولا يتم إنهاء تكليف المكلف بالتشكيلات المدرسية أو الإشرافية بسببها، بل يبقى المشمول بالترقية بمقر عمله نفسه، ومهامه، ورقمه الوظيفي.