الجيش الليبي يستهدف مواقع لمرتزقة "الغزو التركي" في مصراتة

مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت تمركزاتهم

أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف مواقع وتمركزات للمرتزقة المدعومين من قِبَل تركيا شرقي مدينة مصراتة.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها اليوم، بأن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع وتمركزات للحشد المليشياوي، ومرتزقة الغزو التركي في وادي بي ومنطقة أبو نجيم شرق مصراتة.