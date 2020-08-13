الجيش الليبي يستهدف مواقع لمرتزقة "الغزو التركي" في مصراتة

مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت تمركزاتهم

أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف مواقع وتمركزات للمرتزقة المدعومين من قِبَل تركيا شرقي مدينة مصراتة.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها اليوم، بأن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع وتمركزات للحشد المليشياوي، ومرتزقة الغزو التركي في وادي بي ومنطقة أبو نجيم شرق مصراتة.

الجيش الوطني الليبي

1

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 01:42 PM

مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت تمركزاتهم

الجيش الليبي يستهدف مواقع لمرتزقة "الغزو التركي" في مصراتة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,861

أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف مواقع وتمركزات للمرتزقة المدعومين من قِبَل تركيا شرقي مدينة مصراتة.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها اليوم، بأن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع وتمركزات للحشد المليشياوي، ومرتزقة الغزو التركي في وادي بي ومنطقة أبو نجيم شرق مصراتة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الجيش الوطني الليبي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020