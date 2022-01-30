قد تنقذ حياتك.. علامات محددة لا يمكن تجاهلها تكشف سرطان الأمعاء

الاكتشاف المبكر لها ضروري ويعطي فرصة أكبر لنجاح العلاج

كشفت إحدى الطبيبات المختصات عن "الأعراض الدقيقة"، التي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء؛ مشيرة إلى أن اكتشافها مبكرًا يمكن أن ينقذ الأرواح.

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن الطبيبة بليندا غريفيث، أنه يتم سنويًّا تشخيص أكثر من 42 ألف إصابة بسرطان الأمعاء في المملكة المتحدة.

وقالت "غريفيث": "هناك عدد من الأعراض، وفي حال تم اكتشاف السرطان مبكرًا، فغالبا ما تكون هناك فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "التغيرات المستمرة ولكن الطفيفة في حركات الأمعاء، قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان".

وأبرزت غريفيث: "التغير المستمر وغير المبرر في عادات الأمعاء، مثل زيادة حدوث حركة الأمعاء، أو الإمساك، أو البراز الأكثر مرونة، والذي يستمر لمدة تزيد على 6 أسابيع؛ هو من الأعراض الشائعة التي تستدعي اللجوء إلى الطبيب".

وتقول مؤسسة سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "إذا ظهرت عليك أي أعراض، فلا تُحرَج ولا تتجاهلها".