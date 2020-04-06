إصابة اثنين في حادث تصادم بالباحة

أحدهما حالته متوسطة والثاني خطيرة

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بلاغاً عن حادث تصادم، مساء الأحد، الساعة 18:11 على الرقم (997)، بالقرب من الفحص الدوري.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد بن منسي الزهراني: إنه جرى توجيه فرقة إسعافية من الهلال للموقع، وعند وصولها، اتضح وجود إصابتين أحدهما متوسطة والثانية خطيرة، وتم التدخل إسعافياً والتعامل مع المصابين، ونقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.