"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 12737 حالة .



وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفىً.