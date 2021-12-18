بعد بلاغ أحد المواطنين.. "البيئة" تردم بئرًا مكشوفة بـ"شواق الليث" لخطورتها

قريبة من النطاق السكني.. ووفق الإجراءات المتبعة بمشاركة جهات الاختصاص

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث -بالتعاون مع بلدية الشواق- في ردم بئر مكشوفة بقرية الحبقة التابعة لمركز الشواق؛ إثر بلاغ أحد المواطنين؛ حيث كانت تُشَكل خطورة؛ لا سيما أنها قريبة من النطاق السكني.

وفي التفاصيل، وقف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي على الموقع المذكور، وتم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار" بقيادة مدير قسم المياه بمكتب الليث حسين آل سعد، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني والمحافظة والبلدية).

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وأضاف "الغامدي": على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.