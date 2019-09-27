"العساف" يبحث مع وزير خارجية الأرجنتين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.