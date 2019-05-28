"أمير الجوف" يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة العيد ‎

لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم

وجّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بتكليف عددٍ من الموظفين والوجود على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكّد الأمير فيصل بن نواف؛ أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.

وشدّد الأمير فيصل بن نواف، على ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة، في تنفيذ فعاليات عيد الفطر المبارك، وتهيئة الأماكن وتوفير مجمل الخدمات، لإظهار فرحة العيد السعيد، داعيا الله أن يتقبّل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يوفق قادتنا إلى كل خير، ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.