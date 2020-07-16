إثيوبيا تبلغ السودان بعدم صحة خبر ملء سد النهضة

تجمع طبيعي للمياه ناجم عن موسم الأمطار

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الخميس)، أن إثيوبيا أبلغت الخرطوم بعدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة.



وأشارت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" إلى أن "القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولًا رفيعًا في الخارجية السودانية بأن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار، فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد.