خلال 24 ساعة.. 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

وزير الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق اليوم، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.