جامعة الإمام تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الأكاديمية

تمثل الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط النظامية

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسماء المرشحين للوظائف الأكاديمية بمسمى "معيد ومعيدة" في عدد من الكليات والأقسام العلمية بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية واللوائح المتبعة.

وأوضح متحدث الجامعة أحمد الركبان قائلاً: إن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأولى، وقد تم الترشيح بعد التأكد ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط النظامية.