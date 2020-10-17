إيطاليا تدرس تشديد قيود "كورونا" بعد ارتفاع الإصابات

استبعاد حظر التجول حالياً

أفاد رئيس منطقة ليغوريا الشمالية الغربية جيوفاني توتي، اليوم (السبت)، بأن إيطاليا تدرس تشديد القيود على مستوى البلاد استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19".

وأضاف "توتي" أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا التقى بالسلطات المحلية لمناقشة الخطوات الجديدة المحتملة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن الحكومة ستحث المدارس على التناوب بين الدروس عبر الإنترنت والدروس الشخصية، وتطلب من الشركات زيادة العمل عن بعد.

وذكر "توتي" أن المسؤولين في الوقت الحالي، لن يفرضوا حظر تجول ليلاً أو المزيد من القيود على مراكز الترفيه والمطاعم.

ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن البلاد لديها ثاني أعلى عدد من القتلى في أوروبا بعد بريطانيا، مع أكثر من 36000 حالة وفاة منذ اندلاع تفشي المرض في فبراير (شباط) الماضي.