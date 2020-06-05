الرياض وجدة تسجلان 1178 إصابة جديدة بـ"كورونا"

719 حالة في العاصمة و459 بالثانية

سجلت "الرياض، وجدة" 1178حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2591 حالة.

وسجلت الرياض 719 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 459 حالة، ليصبح إجمالي الحالات فيهما 1178 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 254، والمدينة 129، والهفوف 102 حالة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 95748 حالة، منها 24490 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 70616 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 642 حالة وفاة.