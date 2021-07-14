"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤثر على النماص

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.